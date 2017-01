Fahranfänger schleudert innerorts auf geparkten Pkw

Polizei Karlstadt

Arnstein, OT Schwebenried, Lkr. Main-Spessart. Sonntag, 29.01.2017 - 09:45 Uhr

Ein 19-Jähriger Fahranfänger schleuderte am Samstag in Arnstein auf einen geparkten Pkw.