Gartenhäuser in Zellingen aufgebrochen

In beiden Fällen wurde nichts entwendet. Der Sachschaden beträgt 600 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 09353/97410 entgegen.

Mit Gegenverkehr kollidiert

Karlstadt, Landkreis Main-Spessart. Am Donnerstagnachmittag geriet ein 32-jähriger Fahrer eines Pick-up-Geländewagens aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und fuhr über eine Sperrfläche in die linke Fahrzeugseite eines entgegenkommenden Pkw Fiat. Dieses Fahrzeug wurde gegen den Bordstein gedrückt. Der Unfallverursacher kam erst an einer angrenzenden Betonmauer in der Würzburger Straße zum Stehen. Bei dem Unfall wurde der 19-jährige Fahrer des Fiat leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. Der Gesamtschaden wird auf 22.000 Euro geschätzt. Kräfte der FFW Karlstadt waren mit 12 Mann im Einsatz und unterstützten bei der Absicherung und der Räumung der Gefahrenstelle.

Vorfahrt genommen und geflüchtet

Zellingen, StStr 2300, Landkreis Main-Spessart. Am südlichen Kreisverkehr der Staatsstraße bei Zellingen ereignete sich am Donnerstagabend gegen 21:00 Uhr ein folgeschwerer Verkehrsunfall. Als ein 27-jähriger Fahrer eines Lkw im Kreisverkehr Richtung Würzburg fuhr, bog ein dunkler Pkw Audi A 6 ein und nahm die Vorfahrt. Bei dem anschließenden Brems- und Ausweichmanöver touchierte der Lkw mehrere Leitplankenfelder und ein Verkehrszeichen. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von 5.500 Euro. Zur Bergung des Fahrzeugs wurde ein Kran benötigt. Nach 90 Minuten konnte der Verkehr wieder freigegeben werden. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 09353/97410 entgegen.

Originalmeldung der Polizei Karlstadt