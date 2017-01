Autofahrer in Lohr ausgebremst und genötigt

Gegen 18.00 Uhr fuhr ein 37-jähriger Autofahrer mit seinem schwarzen Pkw Opel Combo von der A3 kommend an der Ausfahrt Weibersbrunn ab. Vor ihm fuhr ein roter Lkw mit Hamburger Kennzeichen.

Kurz vor Lohr fuhr der Fahrer des Lkw dann nur noch mit 30 km/h und bremste seinen Lkw am Ortseingang von Lohr bis zum Stillstand neben einem geparkten Lkw ab, so dass der Autofahrer nicht vorbeifahren konnte. Weiter fuhr er dann mit ca. 10 km/h durch Lohr. Als der Autofahrer dann am Ortsausgang von Lohr zum Überholen ansetzte, beschleunigte auch der Lkw-Fahrer, so dass der 37-Jährige nur schwer vorbeifahren konnte. Nach dem Überholvorgang fuhr der Lkw dann extrem nah auf den Pkw auf und gab nach Auskunft des Geschädigten durchgehend Lichthupe. Der Autofahrer fuhr dann auf direktem Weg zur nächsten Polizeidienststelle und erstattete Anzeige. Eine Fahndung nach dem Lkw verlief negativ.

Nach Angaben des Anzeigeerstatters wurden weitere Verkehrsteilnehmer ausgebremst bzw. behindert. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Lohr, Tel. 09352/87410, zu melden.

Meldung der Polizei Gemünden