Karlstadt: Zusammenstoß im Kreisverkehr

Am Dienstag übersah gegen 08:35 Uhr eine 50-jährige Autofahrerin, beim Einfahren in den Kreisverkehr am Hammersteig, den Pkw einer dort fahrenden 36-jährigen Frau. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 9000.- Euro entstand.

Originalmeldung der Polizei