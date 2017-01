Autofahrer landet im Holzschuppen

Wer vermisst seinen Autoschlüssel?



Überfahrenes Reh übersehen

Nach ca. 200 Metern kam er aus bislang ungeklärter Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Er durchbrach zunächst mit seinem Pkw die Gartenmauer eines Privatgrundstücks und anschließend die Außenwand eines Holzschuppens, bevor er im dortigen Gartenbereich zum Stehen kam. Der Senior wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Er wurde durch das BRK in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Pkw Seat Ibiza entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 2500,- Euro. Der Schaden an der Gartenmauer und am Holzschuppen wird auf ca. 3000,- Euro geschätzt.Am Sonntagmorgen wurde im Hofraum eines Anwesens im Hahnweg ein Schlüsselbund aufgefunden. Am Schlüsselbund hängen ein Mercedes-Schlüssel, sowie 10 Schlüssel für Sicherheitsschlösser und 3 kleine Schlüssel. Der Besitzer kann sich mit der Polizei bzw. dem Fundamt der Stadt Gemünden in Verbindung setzen.Am Dienstagmorgen, gegen 05.25 Uhr, wurde auf der B 26 von Lohr Richtung Gemünden, kurz vor der Abzweigung nach Ruppertshütten, offensichtlich ein Reh angefahren bzw. überfahren. Dies hatte der bislang unbekannte Fahrzeugführer jedoch nicht bei der Polizei gemeldet.Zwei wenig später nachfolgende Autofahrer, ein 25-jähriger Mann sowie eine 46-jährige Frau, erkannten dies zu spät und fuhren nacheinander über das Hindernis auf der Fahrbahn.An den Autos entstand augenscheinlich kein Sachschaden.





Originalmeldungen der Polizei Gemünden