Einbruch in Bäckereifiliale in Karlstadt

Im Zeitraum von Sonntag, 22.01.2017, 19:00 Uhr, bis zum Montagmorgen wurde in der Alten Bahnhofstr. in Karlstadt in die Filiale der Bäckerei Maxl Bäck eingebrochen. Die Täter konnten in dem Geschäft Bargeld erlangen.

Die Polizei fragt in diesem Zusammenhang, ob jemand in den letzten Tagen im Altstadtbereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, insbesondere ob in der Nacht von Sonntag auf Montag Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind.

Es wird gebeten solche Wahrnehmungen bei der Polizeiinspektion Karlstadt, Tel.: 09353/97410, mitzuteilen.

Originalmeldung der Polizeiinspektion Karlstadt