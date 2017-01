Scheibe an geparktem Auto eingeschlagen und Einkaufskorb geklaut

Polizei Gemünden

Donnerstag, 19.01.2017 - 11:28 Uhr

Am Mittwochvormittag wurde die Scheibe eines Wagens, der am Radweg zwischen Hofstetten und Steinbach, neben der Kreisstraße MSP 11 abgestellt war, eingeschlagen. Aus dem Fahrzeug wurde ein Einkaufskorb mit Geldbörse und Kosmetiktasche, welcher auf dem Beifahrersitz stand, entwendet.