Fallschirmspringer stürzt bei Gemünden ab

Polizei Gemünden

Adelsberg Mittwoch, 18.01.2017 - 12:30 Uhr

Am Dienstagmittag stürzte in der Nähe von Adelsberg ein Fallschirmspringer der Bundeswehr im Rahmen eines Übungssprunges bei der Landung unglücklich und verletzte sich dabei schwer.