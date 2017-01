Ausgetauschte Straßenlampen in Gössenheim erneut zerschossen

Wie bereits berichtet, wurden im Dezember letzten Jahres Straßenlampen im Bereich Hauptstraße/Bahnhofstraße beschossen. Jetzt wurde bekannt, dass eine im dortigen Bereich bereits ausgetauschte Straßenlampe erneut beschossen und beschädigt wurde. Die Tatzeit konnte vom 22.12.16 bis 12.01.17 eingegrenzt werden.

Wer hat in diesem Zusammenhang etwas beobachtet? Die Polizei bittet nochmals um Hinweise aus der Bevölkerung und bittet darum, Beobachtungen in diesem Zusammenhang oder etwas Verdächtiges unverzüglich der Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410, mitzuteilen.

Ölspur verursacht

Gemünden. Am Freitagnachmittag, gegen 16.00 Uhr, wurde auf der Staatsstraße 2303, auf Höhe Schaippach, eine Ölspur festgestellt. Eine Nachfahrt führte die Polizei nach Burgsinn. Dort konnte das Verursacherfahrzeug, ein Traktor, ausfindig gemacht werden. Ein defekter Hydraulikschlauch war die Ursache für den Ölverlust. Die Straßenmeisterei kümmerte sich um die Beseitigung der Ölspur.

Geparktes Auto beschädigt

Karsbach. In der Nacht zum Sonntag, kurz vor Mitternacht, befuhr eine 50-jährige Frau mit ihrem Pkw VW Polo die „Untere Straße“ ortsauswärts. Dabei blieb sie aus Unachtsamkeit an einem geparkten Pkw Opel Astra hängen. Ob und in welcher Höhe Sachschaden entstanden ist, konnte bei Dunkelheit und Schneefall noch nicht beziffert werden.

Scheibe an Hauseingangstüre beschädigt

Gemünden. Als einem 21-jährigen Mann am Sonntagmorgen der Zutritt zum Mehrfamilienwohnhaus seiner Ex-Freundin verweigert wurde, schlug der alkoholisierte, verärgerte Mann mit der Faust gegen die Glasscheibe der Haustüre, wobei diese beschädigt wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 300,- Euro. Kurze Zeit später tat dem jungen Mann der Vorfall leid. Er wollte für den Schaden aufkommen und ging daher zusammen mit seiner Ex-Freundin zur Polizei, um Anzeige zu erstatten.

Maschinenhalle mit Graffiti beschmiert

Gemünden. Im Zeitraum von Samstag- bis Sonntagmittag beschmierten bislang unbekannte Täter die Seitenwand einer landwirtschaftlichen Maschinenhalle mit Graffiti. Die Halle befindet sich direkt an der Kreisstraße MSP 11 Richtung Steinbach.Die Graffitis weisen auf einer Fläche von ca. 2 m auf 6 m professionell gefertigte TAGS mit den Schriftzügen „KIWI“ „1312“, eine violette Krone, darunter „816“, „SCC-Stulln“, sowie „SKRT 818“ auf. Der Schaden an der Wand wird auf ca. 800,- Euro geschätzt.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

