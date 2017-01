Mehrere Unfälle auf winterlichen Straßen

Polizei Gemünden

Donnerstag, 12.01.2017 - 12:43 Uhr

Am Mittwochabend, gegen 23.15 Uhr kam eine 57-jährige Autofahrerin auf der Staatsstraße 2303, zwischen Rieneck und Burgsinn, aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf glatter Fahrbahn ins Schleudern und nach links von der Straße ab.