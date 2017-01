Gerätehalle in Karsbach aufgebrochen

Reh kollidierte mit Pkw

Der Beuteschaden liegt bei 30 und der Sachschaden bei 150,- Euro. Wer hat etwas beobachtet? Hinweise auf den bislang unbekannten Täter erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.Mittelsinn, Lkr. Main-Spessart Am Freitagabend, gegen 17.40 Uhr, befuhr eine 34-jährige Autofahrerin die Staatsstraße 2304 von Mittelsinn in Richtung Obersinn. Etwa 300 m nach dem Mittelsinner Bahnhof erfasste sie mit ihrem Pkw VW ein die Fahrbahn querendes Reh. Da das Reh nach links über die Leitplanke absprang, wurde der Jagdpächter zwecks Nachsuche nach dem vermutlich verletzten Tier verständigt. Der Schaden am Pkw wird auf etwa 800,- Euro geschätzt.Aura i. Sinngrund, Lkr. Main-Spessart Am Samstagabend, kurz vor 20.00 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Autofahrer die Staatsstraße 2303 von Fellen in Fahrtrichtung Aura. Dabei kam der junge Mann aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf der glatten Fahrbahn ins Schleudern. Er kam nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Leitplanke.Der Schaden am Pkw VW Vento wird auf ca. 1200 Euro geschätzt. Ob und in welcher Höhe ein Leitplankenschaden entstanden ist, muss noch durch die Straßenmeisterei überprüft werden.Wernfeld / Sachsenheim, Lkr. Main-Spessart> Am Samstagnachmittag wurde neben dem Radweg Wernfeld-Sachsenheim ein Fahrrad aufgefunden. An dem Jugendrad war ein Reifen platt.Der Eigentümer kann sich mit dem Fundamt der Stadt Gemünden in Verbindung setzen.Gräfendorf, Lkr. Main-Spessart Am Sonntagabend, kurz vor 23.00 Uhr, brannte in der Hauptstraße in Gräfendorf eine Papiertonne. Beim Eintreffen der Polizei war die Feuerwehr bereits vor Ort und hatte den Brand gelöscht. Augenscheinlich konnte ein Schaden in Höhe von ca. 80,- Euro an der Mülltonne festgestellt werden. Nebenstehende Gebäude wurden durch den Brand nicht beschädigt. Vermutlich wurde in die Papiertonne nicht ausgekühlte Asche geschüttet, wodurch sich das Papier entzündete.

Originalmeldungen der Polizei Gemünden