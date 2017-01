Krad-Unfall: Jugendlicher liegt mitten auf der Straße und ist nicht ansprechbar

Die Polizei erlangte erst im Nachgang Kenntnis von dem Unfall. Dabei erlitt ein 16 Jähriger zwei Oberschenkelfrakturen und wurde zur weiteren medizinischen Behandlung ins Kreiskrankenhaus Lohr verbracht. Ein weiterer, 16 Jahre alter Jugendliche hatte Verletzungen an der Hand und kam mit einem Rettungskrankenwagen zur Uniklinik nach Würzburg.Bei der Tatbestandsaufnahme vor Ort wurde bekannt, dass der Jugendliche mit beidseitiger Oberschenkelfraktur zunächst mitten auf der Straße lag und nicht ansprechbar war. Der zweite Jugendliche lag einige Meter entfernt am Gehweg und klagte über Schmerzen in der Hand.Bereits zu diesem Zeitpunkt wurde das am Unfall beteiligte Krad beiseite geschafft, obwohl mindestens noch ein Verletzter mitten auf der Fahrbahn lag. Inwieweit es hier wichtiger war Beweismittel zu verstecken, anstatt den Verletzten zu helfen wird noch ermittelt. Das völlig ramponierte Leichtkraftrad der Marke Husqvarna konnte im Laufe des Sonntagvormittags in einer Garage als Spurenträger sichergestellt werden. Ermittlungen wegen Strafvereitelung wurden aufgenommen. Gegen den Fahrer des Leichtkraftrades folgen Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung u.a.Zur vollständigen Aufklärung des Unfallherganges werden noch Zeugen gesucht. Diese können sich bei der Polizeiinspektion Karlstadt unter der Tel.: 09353/9741-0 melden.. Am Samstag, den 07.01.2017 wurde ein 22-jähriger Pkw-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei konnten die Beamten der Polizeiinspektion Karlstadt drogentypische Ausfallerscheinungen bei dem Mann feststellen. Daraufhin wurde bei dem Fahrer eine Blutentnahme durchgeführt und ihn erwartet ein Bußgeld von 500 Euro und einen Monat Fahrverbot.. In der Zeit vom 31.12.2016 bis zum 07.01.2017 wurde die Motorhaube eines Pkw verkratzt. Das Fahrzeug stand in Arnstein am Cancale-Platz. Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte die Motorhaube des Pkw. Dabei entstand ein Sachschaden von ca. 300 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Karlstadt unter der Telefonnummer 09353/97410 in Verbindung zu setzen.In Eußenheim geriet am Nachmittag des 07.01.2017 ein Müllauto in Brand. Beim Leeren der Restmülltonnen war vermutlich noch heiße Asche in einer der Mülltonnen. Dadurch wurde der Müll im Fahrzeug in Brand gesetzt. Der Brand wurde durch die Feuerwehren Eußenheim und Aschfeld gelöscht. Am Fahrzeug entstand glücklicherweise kein Sachschaden.

Polizei