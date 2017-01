Zwei Schwerverletzte in Wohnung gefunden - was ist passiert?

Polizei Unterfranken/Main-Spessart

Arnstein Samstag, 07.01.2017 - 09:25 Uhr

Am Donnerstagnachmittag hat ein Hausbewohner in einem Mehrgenerationenhaus in Arnstein zwei Familienangehörige schwer verletzt aufgefunden.