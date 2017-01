Unfall zwischen Wiesenfeld und Lohr

Zur Unfallzeit fuhren 3 Pkw hintereinander. Der Erste musste wegen einem anderen abbiegenden Pkw bremsen. Der ihm folgende Pkw bremste dann ebenfalls ab, sogar soweit, bis sein Pkw stand. Der Dritte hatte dieses dann zu spät erkannt und fuhr dem Zweiten hinten auf. Die Wucht war so stark, dass er den Zweiten auf den Ersten schob. Durch den Zusammenstoß wurde die Fahrerin des zweiten Pkw leicht verletzt, sie begab sich selbst zum Arzt. An allen drei Pkw entstand Sachschaden jeweils in Höhe von ca. 2000,- Euro. Der 1. Pkw war sogar so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.Am Donnerstagmittag, gegen 11:25 Uhr, kam es an der Einmündung Eichenstraße/Staatsstraße 2299 in Zellingen zu einem Verkehrsunfall bei dem eine Pkw-Fahrerin leicht verletzt wurde. Unfallursächlich war der Vorfahrtsverstoß eines Fahrers von einem Kleintransporter, der von der Eichenstraße kam und auf die St2299 in Richtung Zellingen abbiegen wollte. Dabei übersah er die von Zellingen kommende Dame und stieß mit dieser zusammen. Durch den Zusammenstoß erlitt die Dame Schmerzen am Knie. Der Sachschaden an ihrem Auto beträgt ca. 2000,- Euro, am Kleintransporter entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000,- Euro. Sicherheitshalber ließ die Dame ihren beschädigten Pkw abschleppen.Am frühen Donnerstagabend, gegen 17:55 Uhr, kam es auf der B27 zwischen Retzbach und Himmelstadt zu einem Verkehrsunfall bei dem 3 Personen leicht verletzt wurden. Unfallursächlich war der Fehler beim Überholen eines Pkw-Fahrers, der auf der besagten Strecke versucht hatte, gleich mehrere Pkw zu überholen. Weil der Überholer übersah, dass ihm ein anderer Pkw entgegen kam, bremste er und zwängte sich nach rechts auf seinen eigentlichen Fahrstreifen. Durch das „Reinzwängen“ mussten die zuvor überholten Pkw so stark bremsen, dass es im weiteren Verlauf zu einem Zusammenstoß zwischen 2 Pkw durch Auffahren kam.Durch den Zusammenstoß erlitten die Insassen eines der beiden verunfallten Pkw leichtere Verletzungen und kamen sicherheitshalber ins Krankenhaus. An einen der beiden Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 8000,- Euro und beim anderen Sachschaden in Höhe von 3000,- Euro. Der Unfallverursacher flüchtete. Vom Unfallverursacher ist lediglich bekannt, dass es sich um SUV oder Kastenwagen/Transporter mit dem „KG-Kennzeichen“ handeln soll. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Karlstadt unter der 09353/9741-0 entgegen.Am Donnerstagabend, gegen 20:35 Uhr, kam es am Kreisel Retzbach zu einem Verkehrsunfall bei dem glücklicherweise niemand verletzt wurde. Unfallursächlich war die überhöhte Geschwindigkeit eines 18-jährigen Fahranfängers. Aufgrund seiner nicht angepassten Geschwindigkeit fuhr er teilweise über die Insel und kollidierte mit der Leitplanke auf der gegenüberliegenden Seite. An dem Pkw des 18-jährigen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4000,- Euro. Der Sachschaden an dem Leitplankenfeld beträgt ca. 1700,- Euro. Durch das auslaufende Öl musste auch die Freiwillige Feuerwehr Retzbach und die Straßenmeisterei ausrücken und tätig werden. Den nicht mehr fahrbereiten Pkw ließ der junge Fahrer dann abschleppen.

Polizei