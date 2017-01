Zusammenstoß in Kreisverkehr in Karlstadt

Zaun beschädigt

Eine 44-jährige Frau stieß mit ihrem Auto beim Einfahren in den Kreisverkehr gegen den Pkw eines bereits dort fahrenden 18-jährigen Mannes. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 10.000.- Euro.Im Zeitraum vom 23.12.2016 bis 31.12.2016 wurde der Außenzaun des Hochbehälters Thüngen, der sich in der südlichen Verlängerung des Burgsteiges befindet, durch ein Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher des Schadens entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 800.- Euro zu kümmern.Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Unfallverursacher unter Tel.: 09353/97410.

Meldungen der Polizei Karlstadt