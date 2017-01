Unfallflucht nach Parkplatzrempler in Arnstein

Ein 46-jähriger Mann streifte mit seinem Pkw beim Ausparken auf dem Parkplatz am Schweinemarkt in Arnstein am Montag gegen 12:00 Uhr den neben seinem Fahrzeug stehenden Pkw. Der Mann fuhr nach dem Anstoß weg ohne sich um den angerichteten Fremdschaden in Höhe von ca. 600.- Euro zu kümmern. Da sich ein Zeuge des Unfalles das Kennzeichen des Verursachers merkte und dem Geschädigten mitteilte, konnte der flüchtige Fahrer schnell ermittelt werden. Auf diesen kommt nun eine Strafanzeige wegen unerlaubten Entfernen vom Unfallort zu.

Originalmeldung der Polizeistation Karlstadt