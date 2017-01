Autofahrerin rutscht in Gemünden gegen Schild

Am Montagabend, gegen 19.00 Uhr, befuhr eine 26-jährige Autofahrerin die Staatsstraße 2434 von Seifriedsburg nach Aschenroth. Auf Höhe des Sportplatzes von Seifriedsburg geriet sie mit ihrem Pkw Audi aufgrund plötzlich auftretender Glätte nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte ein Kilometrierungsschild. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro.

Originalmeldung der Polizeistation Gemünden