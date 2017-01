Polizei rettet Betrunkenen aus der Kälte

Kanthölzer entwendet

Solarlampe beschädigt

Der stark alkoholisierte Mann randalierte anschließend im BRK-Fahrzeug, so dass eine Polizeibegleitung nötig war. Nach ambulanter Krankenhausbehandlung wurde er in Schutzgewahrsam genommen. Er durfte die Nacht in der Arrestzelle der Polizei verbringen. Ein Alkotest ergab einen Wert von knapp drei Promille!Gössenheim, Lkr. Main-Spessart In der vergangenen Woche, im Zeitraum von Mittwoch bis Freitag, entwendeten bislang unbekannte Täter von einem Lagerplatz des ehemaligen BayWa-Geländes in der Bahnhofstraße ca. 80 Stück Fichten-Kanthölzer. Die Hölzer, die aus alten Paletten stammten, haben eine Stärke von 10 x 12 cm und sind etwa 5 m lang. Auf dem Holz dürfte ein Prägezeichen mit der Buchstabenkombination „AT“ eingebrannt sein. Aufgrund der Länge der Hölzer muss der Holzdieb wahrscheinlich einen geeigneten Anhänger oder Lkw benutzt haben. Der Wert des Diebesgutes wird auf etwa 800,- Euro geschätzt.Wer hat etwas beobachtet?Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.Karsbach, OT Weyersfeld, Lkr. Main-Spessart In der Neujahrsnacht wurde in der Bergstraße eine Solarlampe beschädigt. Der oder die bislang unbekannten Täter traten von einer fest montierten, elektronischen Solarlampe, die sich im Zufahrtsbereich eines Wohnhauses befindet, den Lampenschirm ab. Dabei wurde auch der Standfuß umgebogen. Der Schaden wird auf ca. 100,- Euro geschätzt.Wer hat etwas beobachtet?Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Polizei Gemünden