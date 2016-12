Vor Jobcenter in Karlstadt geparkt - Loch im Stoßfänger

Polizei Karlstadt

Karlstadt Samstag, 31.12.2016 - 10:52 Uhr

Ein Sachschaden von circa 800.- Euro an einem Pkw wurde der Polizei Freitag Nachmittag mitgeteilt. Der Besitzer hatte seinen Wagen in Karstadt in der Würzburger Straße auf dem Parkplatz des „Jobcenters“ abgestellt.