Unfall bei Straßenglätte in Fellen

Autoblinker gestohlen

Am Donnerstagabend, gegen 17.45 Uhr, befuhr eine 21jährige Autofahrerin die Kreisstraße 18, von der Bayerischen Schanz in Richtung Rengersbrunn. Bei plötzlich auftretender Straßenglätte kam sie mit ihrem Opel Corsa nach rechts von der Fahrbahn ab, stieß gegen die Böschung und das Fahrzeug kippte aufs Dach. Die Fahrerin blieb unverletzt. Am Opel entstand Sachschaden von ca. 3.500 EUR.

Gemünden, Lkr. Main-Spessart. Im Zeitraum vom 28.12.16, 17.30 Uhr, bis 29.12.16, 00.00 Uhr, wurden von einem schwarzen Pkw VW-Golf, der auf der Kfz.-Abstellfläche neben der Wernfelder Straße, zwischen Tankstelle und Bahnstrecke, abgestellt war, die beiden in der vorderen Stoßstange eingebauten Blinker ausgebaut und entwendet. Der Schaden beträgt mindestens 100 EUR. Die Polizei Gemünden bittet um Hinweise unter Tel. 09351/9741-0.

Originalmeldung der Polizei Gemünden