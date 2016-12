18-Jähriger bei Verkehrsunfall in Gräfendorf leicht verletzt

Autofahrerin landete im Straßengraben

Am 24.12.16, gegen 12.25 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Autofahrer die Staatsstraße 2303 von Gräfendorf kommend in Fahrtrichtung Gemünden. Kurz nach der Abzweigung Schonderfeld verlor er auf regennasser Fahrbahn in einer Kurve aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Pkw BMW. Er prallte zunächst in die linke Leitplanke, schleuderte anschließend gegen das Brückengeländer auf der rechten Straßenseite und kam schließlich wieder auf der linken Straßenseite zum Stehen. Der 18-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und durch das BRK in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Pkw BMW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Der Schaden an der Leitplanke sowie am Brückengeländer wird auf ca. 2500,- Euro geschätzt.

Gössenheim, Lkr. Main-Spessart Ebenfalls am 24.12.16, gegen 15.00 Uhr, ereignete sich ein weiterer Verkehrsunfall. Eine 78-jährige Autofahrerin befuhr die B 27 von Gössenheim in Fahrtrichtung Eußenheim. In der Wermkurve geriet sie aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf nasser Fahrbahn ins Schleudern. Hierbei rutschte ihr Pkw DaimlerChrysler in den Graben. Es entstand Sachschaden von geschätzt etwa 4000,- Euro. Die Fahrerin blieb glücklicherweise unverletzt.

Waschbären verursachten Verkehrsunfall

Burgsinn, Lkr. Main-Spessart Am Hl. Abend, gegen 22.10 Uhr, ereignete sich auf der Staatsstraße 2303 ein Verkehrsunfall, ausgelöst durch zwei Waschbären. Ein 20-Jähriger fuhr von Burgsinn in Richtung Rieneck. Nur wenige hundert Meter nach dem Ortsschild querten zwei Waschbären die Straße. Sie wurden vom Pkw Audi A5 erfasst und getötet. Am Auto entstand ein Frontschaden in Höhe von ca. 1000,- Euro. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Polizei Gemünden