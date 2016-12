Auf nasser Fahrbahn in den Graben gerutscht  Fahrerin leicht verletzt

In die Leitplanken gefahren

Gegenverkehr übersehen - 62-Jährige leicht verletzt

Am Montagvormittag war eine 55-Jährige gegen 10.30 Uhr mit ihrem Opel auf der Staatsstraße von Stadelhofen in Richtung Mühlbach unterwegs.In der letzten Rechtskurve vor Mühlbach kam der Corsa auf der regennassen Fahrbahn wegen nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern und rutschte dabei in den linken Straßengraben.Die Fahrerin wurde leicht verletzt; an ihrem Pkw entstand Totalschaden. Zur Rettung und Bergung waren neben Polizei und Rettungsdienst auch dreißig Einsatzkräfte der Feuerwehren von Mühlbach und Karlstadt im Einsatz.Eine halbe Stunde später ereignete sich am Montag auf der Staatsstraße von Retzbach in Richtung Thüngen ein weiterer Unfall.Hier kam eine 20-Jährige gegen 11.00 Uhr mit ihrem Kia in einer Linkskurve ins Schleudern und prallte dabei in die Leitplanken am rechten Fahrbahnrand. Auch bei diesem Unfall war nicht angepasste Geschwindigkeit auf nasser Fahrbahn unfallursächlich.Die 20-Jährige kam mit dem Schrecken davon; der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 4.000 Euro.Am zweiten Weihnachtsfeiertag war ein 63-Jähriger mit seinem BMW von Retzbach kommend in Richtung Gewerbegebiet Güßgraben unterwegs.An der dortigen Ampelanlage wollte er gegen 12.00 Uhr nach links auf die Bundesstraße in Richtung Würzburg abbiegen und übersah dabei den Pkw einer 62-Jährigen, die mit ihrem Fahrzeug vom Gewerbegebiet kommend die Kreuzung geradeaus überqueren wollte.Bei dem Zusammenprall wurde die 62-Jährige leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf mindestens 5.000 Euro.

Polizei Karlstadt