Straßenlampen mit Luftgewehr zerschossen

Zweiradfahrer stürzte

Auch diese Lampen wurden mittels Schüssen aus einem Luftgewehr zerstört und es entstand erheblicher Sachschaden. Die Polizei Gemünden bittet dringend um Hinweise auf den oder die Täter, die hier mutwillig fremdes Eigentum schädigen, unter Tel. 09351/9741-0.

Gemünden, Lkr. Main-Spessart. Gestern Morgen befuhr ein 17-Jähriger mit seinem Leichtkraftrad den Neubergring in Richtung Bergstraße. Aus bislang nicht bekannten Gründen kam der Zweiradfahrer zum Sturz und prallte dabei gegen einen geparkten Pkw. Der junge Mann erlitt Verletzungen an beiden Beinen und am rechten Handgelenk. Es entstand Sachschaden von ca. 2.000 EUR.

Vorfahrt verletzt

Gemünden, Lkr. Main-Spessart. Ebenfalls am Donnerstag, gegen 11.00 Uhr, wollte ein 36jähriger Pkw-Fahrer von der Auffahrt zur Mainbrücke nach links Richtung Saalebrücke abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer von links kommenden Pkw-Fahrerin und es kam zum Zusammenstoß. Beim Unfall entstand Sachschaden von ca. 6.000 EUR.

Wildunfall

Gemünden, Lkr. Main-Spessart. Gestern Abend wurde auf der Kreisstraße 11, zwischen Hofstetten und Gemünden, ein Reh beim Queren der Fahrbahn von einem Pkw erfasst. Das Wild flüchtete nach dem Aufprall in den angrenzenden Wald. Am Auto entstand Sachschaden von ca. 500 EUR.

Müllauto qualmte

Gemünden-Langenprozelten, Lkr. Main-Spessart. Der Fahrer eines Müllentsorgungs-Lkw, der gerade in der Odenwaldstraße mit dem Leeren der schwarzen Mülltonnen beschäftigt war, reagierte geistesgegenwärtig, als er bemerkte, dass aus dem Container seines Fahrzeugs Qualm heraustrat. Er kippte seine ganze Ladung auf der Odenwaldstraße aus und die herbeigerufene Feuerwehr aus Langenprozelten und Gemünden löschte den Brand ab.

Kennzeichen entwendet

Burgsinn, Lkr. Main-Spessart. Im Zeitraum vom 16.12. bis 21.12.16 wurde von einem abgestellten Getränkekühlwagen, der anlässlich einer Veranstaltung auf dem Parkplatz vor der Sinngrundhalle abgestellt war, das hintere Kennzeichen entwendet. Auch hier bittet die Polizei Gemünden unter Tel. 09351 / 9741-0 um Hinweise.

Trunkenheitsfahrt

Gemünden, Lkr. Main-Spessart. Am gestrigen Abend erschien auf der hiesigen Dienststelle ein Verkehrsteilnehmer, der den Beamten eine verdächtige Wahrnehmung mitteilen wollte. Bei der Aufnahme des Sachverhalts fiel den Beamten auf, dass der 34jährige, der mit seinem Auto zur Dienststelle gefahren war, eine Alkoholfahne hatte. Die Überprüfung mit dem gerichtsverwertbaren Alkomaten ergab ein Ergebnis von 0,58 Promille. Eine Weiterfahrt wurde unterbunden und der Fahrer wird nun mit einem Fahrverbot von einem Monat und einem Bußgeld in Höhe von 500 EUR rechnen müssen.

Originalmeldung der Polizei Gemünden