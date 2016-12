Schüler wird von Auto erfasst

Chinaböller an Schule

Straßenlampen zerschossen

Wildunfall

Dabei wurde er von der 48jährigen Fahrerin eines Pkw Ford erfasst. Der Schüler wurde vorsorglich zur Untersuchung ins Lohrer Krankenhaus verbracht, konnte dieses aber schon wieder verlassen.Am Pkw wurde die Stoßstange beschädigt, der Schaden beläuft sich auf ca. 500 EUR.Gemünden, Lkr. Main-Spessart - Am Dienstagvormittag verständigte der Schulleiter ein öffentlichen Schule in Gemünden die Polizei davon, dass er einem 15jährigen Schüler sogenannte „Chinaböller“ abgenommen hat, mit welchen der Junge zuvor im Schulhof gezündelt hatte. Die „Kracher“, welche keinerlei Sicherheitsmerkmale aufwiesen und die der Schüler sich über eine Internetbestellung besorgt hatte, wurden eingezogen und ihn erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach dem Sprengstoffgesetz.Gräfendorf und Karsbach, Lkr. Main-Spessart - Im Zeitraum vom 09. bis 12.12.16 wurden im Gemeindebereich Gräfendorf, in der Straße Am Forsthaus, am Beginn der Saalebrücke in Wolfsmünster und an der Bushaltestelle Schonderfeld mehrere Straßenlampen zerschossen. Außerdem verdrehten vermutlich die gleichen Täter diverse Verkehrsschilder. Gleiches Szenario stellte sich bereits Anfang September diesen Jahres in Karsbach dar, wo auch Straßenlampen in der Straße „Rödeweg“ und in der Hauptstraße zerschossen wurden.Die Polizei Gemünden geht davon aus, dass die Schießübungen, die einen Schaden von mehreren hundert Euro verursachten, von Jugendlichen begangen wurden und bittet um Hinweise.Gemünden, Lkr. Main-Spessart - Heute Morgen, 06.20 Uhr, wurde zwischen Wolfsmünster und Schönau ein Reh, welches die Fahrbahn überquerte, von einem Pkw-Fahrer erfasst. Das Reh flüchtete nach dem Anstoß und der zuständige Jagdpächter wurde zwecks Nachsuche verständigt.

