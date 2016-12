Mit abgefahrenen Sommerreifen Verkehrsunfall verursacht

Rollerfahrer mit nicht zugelassenem Anhänger „Marke Eigenbau“

Glück im Unglück hatte ein Autofahrer am Dienstagmorgen auf der B 26. Der 20-Jährige befuhr gegen 08.20 Uhr die Bundesstraße von Wernfeld in Richtung Karlstadt. Dabei geriet er zunächst auf die Gegenfahrbahn. Beim Versuch gegenzulenken verlor er die Kontrolle über seinen Pkw Seat und das Auto geriet ins Schleudern.Das Auto kam erneut auf die Gegenfahrbahn, wobei zwei entgegenkommende Autofahrerinnen gerade noch ausweichen konnten. Das Auto des Unfallverursachers kam anschließend nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen die Böschung und überschlug sich. Auf dem Dach liegend kam das Fahrzeug dann zum Stehen. Der 20-Jährige konnte sich selbst unverletzt aus dem Fahrzeug befreien. Am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 2550,- Euro.Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass am Pkw Seat Toledo abgefahrene Sommerreifen montiert waren.Am Dienstagabend, gegen 17.45 Uhr, wurde in der Bahnhofstraße ein 39-jähriger Rollerfahrer zu einer Verkehrskontrolle angehalten. Am Roller befand sich an einer selbstgebauten Kupplung ein Holzanhänger „Marke Eigenbau“. Der Anhänger hatte keinerlei lichttechnische Einrichtungen und war in der Dunkelheit kaum sichtbar. Außerdem fehlte die Zulassung. Die Weiterfahrt des Gespanns wurde unterbunden.

Originalmeldungen der Polizei Gemünden