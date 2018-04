Betrunken gegen Baum geprallt und versucht, die Sache zu vertuschen

Der Pkw war alleinbeteiligt vor einer Rechtskurve in Fahrtrichtung Hasloch nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Das Fahrzeug wurde durch den Aufprall im Bereich des vorderen Kotflügels stark beschädigt. Am Pkw fehlten beide Kennzeichen, der Fahrer war nicht mehr vor Ort. Zeugen sahen eine junge männliche Person in Richtung Hasloch laufen.

Als die Polizei vor Ort war um den Verkehrsunfall aufzunehmen, kam die Halterin des Wagens zur Unfallstelle und gab an, mit dem Wagen gefahren zu sein und den Verkehrsunfall verursacht zu haben. Kurz darauf kam der Sohn der Fahrzeughalterin zu dem verunfallten Fahrzeug, auf den die Beschreibung des Fahrers passte. Dieser bestritt jedoch vehement, der Fahrer gewesen zu sein. Da sowohl die Fahrzeughalterin als auch ihr Sohn unter Alkoholeinfluss standen, wurden beide zur PI Marktheidenfeld verbracht, wo von beiden Blutentnahmen entnommen wurden.

Bei der anschließenden Vernehmung mit einem Dolmetscher gab der 21-jähriger Osteuropäer, der im Landkreis Main-Spessart wohnhaft ist, schließlich die Fahrereigenschaft zu. Da dieser nur eine ukrainische Fahrerlaubnis besitzt und bereits länger als 1 Jahr in Deutschland wohnt, ist diese nicht mehr gültig. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Gegen seine Mutter wird wegen eines Vergehens des Vortäuschens einer Straftat ermittelt. Am Unfallfahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 2.500,--Euro, Fremdschaden entstand bei dem Verkehrsunfall nicht.

Unfallflucht am Parkplatz Wonnemar

Marktheidenfeld, Lkrs. Main-Spessart – Am 30.03.2018, zwischen 10:30 Uhr – 17:00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Ein- oder Ausparken mit seinem Fahrzeug einen in der zweiten Parkreihe von oben ordnungsgemäß geparkten grünen Opel-Astra auf dem Parkplatz des Wonnemar in Marktheidenfeld. An dem Opel entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 2.000,--Euro. Der Unfallverursacher entfernter sich von der Unfallstelle, ohne seine Personalien zu hinterlassen oder den Verkehrsunfall bei der Polizei zu melden. Sachdienliche Hinweise werden von der Polizeiinspektion Marktheidenfeld erbeten unter der Tel.-Nr. 09391/9841-0.

Stoppschild missachtet – ein leichtverletzter Motorradfahrer

Michelrieth, Lkrs. Main-Spessart - Am 30.03.2018, gegen 16:30 Uhr, missachtete eine 78-jährige Pkw-Fahrerin aus dem Landkreis Main-Spessart das Stoppschild an der Kredenbacher Straße in Michelrieth und bog auf die Kreisstraße MSP 31 ein. Hierbei übersah sie einen auf der Kreisstraße fahrenden 58-jährigen Kleinkraftradfahrer, ebenfalls aus dem Landkreis Main-Spessart. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch den seitlichen Kontakt kam der Kleinkraftradfahrer zu Sturz und wurde leichtverletzt. Er wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Wertheim verbracht. Es entstand leichter Sachschaden am Kleinkraftrad in Höhe von ca. 500,--Euro. Am Pkw konnten kein Sachschaden festgestellt werden.

Mit frisiertem Kleinkraftrad ohne gültige Fahrerlaubnis erwischt

Steinmark, Lkrs. Main-Spessart – Einer Streifenbesatzung der PI Marktheidenfeld fiel im Rahmen einer Streifenfahrt am 30.03.2018, gegen 20:00 Uhr, in Steinmark ein „recht flotter“ Roller auf, der diesen entgegen fuhr. Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass die Drosselung an dem Fahrzeug des 16-jährigen aus dem Landkreis Main-Spessart ausgebaut war. Der Roller fuhr nun statt er erlaubten 45 km/h mit bis zu 68 km/h. Die hierfür erforderliche Fahrerlaubnis besaß der junge Mann nicht. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Da die Betriebserlaubnis für das Fahrzeug erloschen war, wurde der Roller vom Vater des jungen Mannes auf einen Anhänger verladen und nach Hause transportiert, wo es wieder umgerüstet werden kann.

Zu schnell gefahren – zwei Verkehrsunfälle am 01. April

Marktheidenfeld, Lkrs. Main-Spessart – Am 01.04.2018, gegen 14:45 Uhr, ereignete sich zwischen Eichenfürst und Marktheidenfeld in der kurvenreichen Strecke ein Verkehrsunfall aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit. Ein 21-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Main-Tauber-Kreis verlor auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen und kam nach links von der Fahrbahn ab und beschädigte die dortige Außenschutzplanke. An Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 1.000,--Euro.

Es wurden insgesamt 4 Leitplankenfelder beschädigt – der Sachschaden der Straßenmeisterei beträgt somit ebenfalls ca. 1.000,--Euro. Da an der Unfallstelle Betriebsstoffe des Pkw ausgelaufen waren, wurde die Straßenmeisterei zum Abstreuen und zur Anbringung der erforderlichen Gefahrenbeschilderung verständigt.

Erlenbach, Lkrs. Main-Spessart – Kurze Zeit später, gegen 15:50 Uhr, wurde die PI Marktheidenfeld erneut von einem Verkehrsunfall verständigt. Ein ebenfalls 21-jähriger aus dem Landkreis Main-Spessart fuhr mit seinem Pkw auf der B 8 von Marktheidenfeld in Richtung Erlenbach. Bei der Einfahrt In den Kreisverkehr war er deutlich zu schnell unterwegs. Er verlor die Kontrolle über seinen Wagen und stieß gegen einen Leitpfosten und ein Verkehrszeichen. An seinem Fahrzeug entstand massiver Frontschaden (Zeitwert ca. 1.000,--Euro). Das Fahrzeug musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der Sachschaden der Straßenmeisterei beläuft sich auf ca. 100,--Euro.

Die beiden unfallverursachenden jungen Männer erwartet nun jeweils Bußgeldbescheid wegen Fahrens mit nicht angepasster Geschwindigkeit.

Polizei Marktheidenfeld