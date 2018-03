Gleitschirmfliegerin verfängt sich beim Start im Baum

Der Gleitschirm und die Leinen verfingen sich so im Geäst, dass die Frau mehrere Meter über dem Boden in ihrem Flugsack festhing. Eine Anwohnerin von der gegenüberliegenden Mainseite in Wertheim-Bestenheid hat den Vorfall beobachtet und die Polizei verständigt. Da anfangs nicht abzusehen war, ob die Gleitschirmfliegerin verletzt worden ist, wurde der Rettungsdienst und die Feuerwehr Hasloch zur Bergung verständigt.

Die Gleitschirmfliegerin konnte vor Eintreffen des Rettungsdienstes und der Feuerwehr von einem Helfer aus ihrer misslichen Lage befreit und zusammen mit ihrem Gleitschirm geborgen werden. Sie blieb unverletzt.

Lkw umgekippt

Schollbrunn, Krs. Main-Spessart: Am Donnerstag, gg. 18.00 Uhr, befuhr ein vollbeladener Sattelzug die Staatsstraße von Hasloch kommend mit langsamer Geschwindigkeit in Richtung Schollbrunn. Ca. 300 m vor Ortsbeginn ließ der Lkw-Fahrer einen Linienbus überholen. Dabei lenkte er den Lkw zu weit nach rechts und kam dabei mit den rechten Rädern auf das durch den Regen aufgeweichte Bankett. Der Lkw sackte dadurch ein und kippte auf die rechte Seite. Der Sattelzug wurde – nachdem die Ladung auf einen anderen Lkw umgeladen worden war - von einem großen Kranwagen geborgen.

Die Straße war während der Umlade- und Bergungsarbeiten zwischen 19.00 und 01.00 Uhr komplett gesperrt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 30.000 Euro.

Die Feuerwehren Schollbrunn und Hasloch, die mit 18 Einsatzkräften vor Ort waren, leiteten den Verkehr um.

Unfall beim Abbiegen

Marktheidenfeld, Krs. Main-Spessart: Eine 57jährige BMW-Fahrerin fuhr am Donnerstag, gegen 09.35 Uhr, verbotswidrig von der Erlenbacher Straße kommend in den Äußeren Ring ein. Dabei übersah sie einen aus Richtung Würzburg kommenden vorfahrtsberechtigten Pkw Hyundai und stieß mit diesem zusammen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5500 Euro.

Auffahrunfall

Kreuzwertheim-Wiebelbach, Krs. Main-Spessart: Wegen eines vorausfahrenden Fahrradfahrers musste am Donnerstag, um 06.30 Uhr, eine Skoda-Fahrerin zwischen Kreuzwertheim und Wiebelbach abbremsen. Ein nachfolgender Peugeot-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf das vorausfahrende Fahrzeug leicht auf. Es entstand Sachschaden von 1250 Euro.

Ladendiebstahl:

Marktheidenfeld, Krs. Main-Spessart: Dem Verkaufspersonal in einem Bekleidungsgeschäft am Marktplatz in Marktheidenfeld sind am Mittwoch, gg. 17.45 Uhr, zwei junge Frauen aufgefallen, die mehrere Bekleidungsstücke mit in eine Umkleidekabine genommen haben. Als sie beim Verlassen der Umkleidekabinen auf fehlende Bekleidungsstücke angesprochen wurden, flüchtete eine Frau aus dem Geschäft. Die zweite Person konnte festgehalten werden, bis die hinzugerufenen Polizeibeamten eingetroffen sind. Die Frau gab dann mehrere Bekleidungsstücke im Wert von 70 Euro heraus, die sie in ihrer Handtasche versteckt hatte, um sie zu stehlen. Gegen sie wird Strafanzeige erstattet. Ebenso gegen die geflüchtete zweite Person, deren Personalien bekannt sind.

Zwei Mal Ruhestörung und gegenseitige Beleidigungen:

Marktheidenfeld, Krs. Main-Spessart: Am Donnerstagabend, gegen 23.00 Uhr, wurde eine Ruhestörung aus einem Mehrfamilienhaus im Stauffenbergring gemeldet. Beim Eintreffen der Polizei konnten sich die Beamten von der überlauten Rockmusik aus einer Wohnung selbst überzeugen. Der Wohnungsinhaber wurde aufgefordert, die Musik leiser zu stellen. Nur kurze Zeit später wurde erneut eine Ruhestörung ausgehend von der gleichen Wohnung mitgeteilt. Auch dieses Mal konnten die Polizeibeamten sich von der überlauten Musik aus der Wohnung überzeugen. Sie mussten dem Wohnungsinhaber ein zweites Mal auuffordern, die Musik leiser zu stellen. Gegen ihn wird nun Anzeige erstattet und er muss mit einer empfindlichen Geldbuße rechnen.

Zwischen den beiden Einsätzen beleidigten zwei Mitbewohner (28 und 31 Jahre alt) aus der Ruhestörungswohnung die beiden Anzeigenerstatter. Auch gegen diese beiden Männer wird nun Strafanzeige erstattet.

Polizei Marktheidenfeld