Frisierter Roller, gefälschter Schein und Drogen konsumiert

Um 02.10 Uhr, im Kreisverkehr bei Kreuzwertheim haben Beamte einen 24-jähriger Mann aus dem Main-Tauber-Kreis kontrolliert, der mit einem Aprilia-Motorroller unterwegs war. Bei der Kontrolle wurden mehrere Straftaten festgestellt. Das Fahrzeug hatte ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen von 2017 montiert und war somit ohne Versicherungsschutz gefahren worden. In den Papieren war es als Mofa 25 eingetragen, die tatsächliche Geschwindigkeit wurde aber mit 70 km/h festgestellt. Der Fahrzeugführer legte einen italienischen Führerschein vor, der sich aber als Totalfälschung herausgestellt hat. Da der Mann offensichtlich unter Drogeneinfluss gestanden hat, wurde zunächst ein Drogentest durchgeführt, der positiv war. Bei dem Mann wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Im Rucksack führte der Mann zudem noch eine geringe Menge Marihuana mit sich. Das Rauschgift wurde sichergestellt. Ebenso das abgelaufene Versicherungskennzeichen und der Fahrzeugschlüssel, um eine Weiterfahrt zu unterbinden. Der Mann durfte nach Abschluss der Sachbearbeitung die Dienststelle wieder verlassen. Gegen ihn wurde Strafanzeige wegen aller festgestellten Straftaten erstattet und er muss mit einer empfindlichen Strafe rechnen.

Pkw in die Leitplanken gefahren:

Hafenlohr, Krs. Main-Spessart: Am Freitagmorgen, gegen 07.00 Uhr, kam der Fahrer eins Pkw Opel zwischen Altfeld und Hafenlohr zwischen den beiden Abfahrten die nach Marktheidenfeld führen, aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanken. Es entstand Sachschaden in Höhe von 850 Euro.

Motorradfahrer gestürzt:

Hafenlohr, Krs. Main-Spessart: Nur 200 m von der ersten Unfallstelle entfernt stürzte eine halbe Stunde später (Freitag, 07.30 Uhr) ein 20-jähriger Motorradfahrer auf der Fahrt von Hafenlohr in Richtung Altfeld in einer leichten Linkskurve auf regennasser Fahrbahn – vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit. Es waren keine anderen Verkehrsteilnehmer beteiligt. Er zog sich beim Sturz leichte Verletzungen zu und musste zur Untersuchung ins Krankenhaus eingeliefert werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1500 Euro.

Zweimal Trunkenheit im Verkehr unter Alkoholeinfluss:

Marktheidenfeld-Michelrieth, Kreis Main-Spessart: Am Freitagnachmittag hatte sich ein Lkw an der Kreisstraße zwischen Michelrieth und Kredenbach festgefahren. Zum Freischleppen des Lkw war ein großes Abschleppfahrzeug nötig und die Straße musste von der Polizei während der Lkw-Bergung komplett gesperrt werden. Gegen 17.10 Uhr ist ein 60-jähriger Mann mit einem Pkw VW-Golf an die Absperrung in Michelrieth herangefahren. Dabei fiel dem dort eingesetzten Polizeibeamten auf, dass der Mann offensichtlich Alkohol getrunken hatte. Ein freiwillig durchgeführter Alcotest bestätigte diese Vermutung. Es wurde ein Wert von 0,64 Promille festgestellt. Weil bei dem Mann weitere alkoholtypische Ausfallerscheinungen festgestellt worden sind, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde unterbunden.

Marktheidenfeld, Krs. Main-Spessart: Am Samstagnachmittag, um 14.49 Uhr, wurde im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle ein 71-jähriger Pkw-Fahrer am Äußeren Ring kontrolliert. Dabei wurde bei ihm Alkoholgeruch festgestellt. Der fällige Alcotest ergab einen Wert von 0,82 Promille. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Zündschlüssel des Fahrzeuges wurde einem Familienangehörigen übergeben, um die Weiterfahrt zu unterbinden. Den Mann erwartet ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro und ein Fahrverbot.

Randale in Homburg

Triefenstein-Homburg, Krs. Main-Spessart: Am Samstagmorgen stellte ein Anwohner der Würzburger Straße in Homburg fest, dass seine Parkbank/-tisch Kombination entwendet worden sei. Bei der anschließendenTatbestandsaufnahme wurde festgestellt, dass die unbekannten Täter die Bank und den Tisch nicht entwendet, sondern vom Anwesen des Geschädigten auf die darunter vorbeiführende Remlinger Straße geworfen hatten. Bank und Tisch wurden dabei zerstört. Außerdem wurde noch festgestellt, dass ein Täter gegen den Außenspiegel eines geparkten Pkw getreten hatte. Der Sachschaden beträgt ca. 200 Euro.

Rauschgift sichergestellt:

Marktheidenfeld, Krs. Main-Spessart: Wegen einer Ruhestörung musste eine Polizeistreife in der Nacht von Samstag auf Sonntag, gg. 0.30 Uhr, in den Stauffenbergring ausrücken. Im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses stellten die Beamten starken Marihuanageruch fest. Die dazugehörige Wohnung konnte ausfindig gemacht werden. In der Wohnung hielten sich zwei Personen auf. Einer der beiden hatte ca. 50 g Marihuana sowie geringe Mengen anderer Rauschgifte bei sich. Bei dem zweiten Mann wurden geringe Mengen Amfetamin aufgefunden. Die Rauschmittel wurden sichergestellt und gegen die beiden Männer Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erstattet.

Taxifahrer um Beförderungsentgeld geprellt:

Marktheidenfeld, Krs. Main-Spessart: Ein Taxifahrer aus Würzburg erstattete am Sonntagmorgen, Strafanzeige wegen Betruges gegen drei unbekannte junge Männer, die sich von der Mainaustraße in Würzburg nach Marktheidenfeld in den Goerdelerring fahren ließen und dort das Weite suchten, ohne dem Taxifahrer das Fahrgeld in Höhe von 47,50 Euro zu bezahlen. Die Männer werden wie folgt beschrieben: 1. Person ca. 30 Jahre alt, ein deutscher türkischer Abstammung, ca. 185 cm groß, schlank, mit kurzen schwarzen Haaren und einem gepflegten kurz geschnittenen Vollbart, schwarz gekleidet; 2. Ca. 20 – 25 Jahre alt, ca. 185 cm groß, schlank mit blonden kurzen Haaren und einem Dreitagesbart/flaum. Dieser Mann trug einen olivgrünen Parka und Jeans. Der dritte Mann soll ca. 30 Jahre alt und ca. 190 cm groß sein und war dunkel gekleidet. Er sei stark betrunken gewesen. Die Männer stiegen etwa um 06.40 Uhr an der Ecke Ulrich-Willer-Straße/Goerdelerring aus. Da es einen kurzzeitigen aber lauten Wortwechsel gegeben hat, könnten Anwohner etwas gehört und gesehen haben. Hinweise bitte an Polizei Marktheidenfeld, Tel. 09391-98410.

Polizei Marktheidenfeld/kick