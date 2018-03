Falschgeld im Umlauf

Der Geldschein stammte aus den Tageseinnahmen eines Döner-Imbisses. Bisher gibt es keine Hinweise auf den Fälscher. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Vorfahrtsmissachtung ohne Verletzte

Birkenfeld. Zu einer Vorfahrtsmissachtung mit 4000 € Sachschaden kam es am Mittwoch, um 17:25 Uhr, auf der Kreisstraße MSP 43. Die 23-jährige Fahrerin eines VWs wollte etwa 500 Meter nach dem Ortsschild von Birkenfeld kommend von einem Ortsverbindungsweg auf die Kreisstraße in Richtung Remlingen einbiegen. Dabei übersah sie die von rechts kommende 80-jährige Fahrerin eines Fords und stieß mit ihr zusammen. Nach der Kollision waren beide Autos noch fahrbereit.

Geparktes Auto beschädigt

Marktheidenfeld. Wie erst jetzt gemeldet wurde, kam es bereits in der Zeit von Mittwoch, 28.02.18, 11:30 Uhr, bis Donnerstag, 01.03.18, 09:30 Uhr, zu einem Parkrempler mit 500 € Schaden in einer Tiefgarage im Innenstadtbereich. Durch einen unbekannten Fahrzeugführer oder auch mittels eines Einkaufswagens wurden an einem weißer Skoda mehrere querverlaufende Lackkratzer an der rechten Fahrzeugseite verursacht. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

juh/Polizei Marktheidenfeld