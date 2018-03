Ford gegen Mercedes - hoher Sachschaden, keine Verletzten

In einer Linkskurve verstieß er gegen das Rechtsfahrgebot, sodass er auf die Gegenspur kam. Gleichzeitig kam ihm der 27-jährige Fahrer eines Mercedes S-Klasse entgegen. Dieser wich noch nach rechts ins Bankett aus und überfuhr einen Leitpfosten. Eine seitliche Kollision konnte aber nicht verhindert werden, wodurch beide Fahrzeuge stark beschädigt wurden, jedoch fahrbereit blieben.



Autoanhänger gestohlen

Marktheidenfeld, OT Altfeld, Lkr. Main-Spessart. In der Zeit von Donnerstag bis Dienstag wurde ein abgestellter Autoanhänger im Wert von 1500 € gestohlen. Nach dem Abfahren von der Autobahn hatte der Fahrer sein Gespann abgestellt, da am Anhänger ein Reifen geplatzt war. Als der Mann seinen Pkw samt Anhänger abholen wollte, fand er lediglich noch das Auto vor. Der Anhänger war verschwunden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

1500 € Schaden an geparktem Auto verursacht.

Marktheidenfeld, OT Altfeld, Lkr. Main-Spessart. Beim Ausparken wurde am Dienstag, gegen 08:00 Uhr, ein geparktes Auto beschädigt. Der Fahrer eines Sprinters parkte auf dem Parkplatz eines Hotels in der Michelriether Straße aus und blieb dabei mit dem linken Heck an der linken hinteren Fahrzeugseite eines Audi Q 5 hängen.

Rechts vor links missachtet

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart. Zu einer Vorfahrtsmissachtung mit 8000 € Schaden kam es am Dienstag, um 07:15 Uhr, in der Ostlandstraße. Der Fahrer eines Kleintransporters befuhr die Ostlandstraße in Richtung Kreuzungsbereich Ostlandstraße/Friedenstraße. Dabei missachtete er die Vorfahrtsregelung rechts vor links und kollidierte mit dem von rechts kommenden Fahrer eines Opel Merivas. Der Opel war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

Spiegelberührung und unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart. Zu einer Spiegelberührung mit 1000 € Schaden kam es am Dienstagmorgen. Gegen 08:00 Uhr befuhr die Fahrerin eines schwarzen VW Polos die Bundesstraße 8 von Marktheidenfeld in Richtung Altfeld. In der letzten Rechtskurve vor der ersten Abzweigung nach Altfeld kam es zur Spiegelberührung mit einem entgegenkommenden Pkw, wobei der linke Außenspiegel des Polos zu Bruch ging. Der unbekannte Unfallbeteiligte fuhr weiter ohne anzuhalten. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Polizei Marktheidenfeld