Fahrer überschlägt sich durch Schneewehe

Mit Schmerzen im Rückenbereich musste der 24-jährige Fahrer eines Opel Astra am Montag ins Krankenhaus nach Lohr eingeliefert werden. Der Mann befuhr gegen 06:00 Uhr, die Staatsstraße 2299 in Richtung Marktheidenfeld. Er dachte, die Straße wäre frei, als er plötzlich eine Schneeverwehung auf der Straße sah. Da er nicht mehr reagieren konnte, kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich zweimal. Im Straßengraben blieb der Wagen auf dem Dach liegen und musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Schaden beträgt 3000 €

Betrug beim Jackenkauf

Marktheidenfeld. Eine Jacke im Wert von 50 € wurde über eBay gekauft und bezahlt, aber nicht geliefert. Anfang März hatte der Geschädigte über eBay-Kleinanzeigen eine Jacke der Marke Engelbert Strauss, Typ Motion, gekauft und über Paypal Freunde bezahlt, nur geliefert wurde sie bis heute nicht. Es wurde nun Anzeige wegen Warenbetrug erstattet.

Fehlverhalten beim Überholen und Unfallflucht - Zeuge gesucht

Triefenstein. Zu einem groben Fehlverhalten beim Überholen und anschließender Unfallflucht kam es am Montag, gegen 13:10 Uhr, auf der Staatsstraße 2299 zwischen Bettingen und Homburg. Der Fahrer eines Kleintransporters Fiat Ducato fuhr von Bettingen kommend in Richtung Homburg, als er erkannte, dass ein entgegenkommendes Fahrzeug von einem Pkw VW Touareg überholt wurde und sich auf seiner Fahrspur befand. Sowohl der VW Touareg, als auch der Fahrer des Kleintransporters mussten eine Vollbremsung tätigen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Beim Wiedereinscheren blieb der Fahrer des VW Touareg am linken Außenspiegel des Kleintransporters hängen. Beide Fahrer blieben zunächst stehen, als der Fahrer des Kleintransporters jedoch die Polizei rufen wollte, fuhr der Verursacher zügig in Richtung Bettingen davon. Es ist lediglich ein Teilkennzeichen des VW Touareg bekannt. Der Schaden des beschädigten Außenspiegels wird mit 350 € angegeben. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0, dringend den Autofahrer, der zur Tatzeit vom VW Touareg überholt wurde.

Zaun beschädigt

Marktheidenfeld. Einen Schaden von 1000 € richtete ein unbekannter Fahrzeugführer an dem Maschendrahtzaun einer Schule „Am Sportzentrum“ in der Zeit von Donnerstag bis Sonntag an. Den Unfallspuren nach, rangierte vermutlich der Fahrer eines Kleintransporters o. ä. rückwärts beim Wenden in den Zaun, welcher dadurch samt Metallpfosten nach innen gedrückt wurde. Der Unbekannte entfernte sich, ohne die geschädigte Einrichtung zu informieren. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Kollision - 500 € Schaden

Kreuzwertheim. An der Einmündung Neugasse/Lengfurter Straße kam es am Montag, kurz nach 11:30 Uhr, zu einem Zusammenstoß zweier Autos. Der Fahrer eines Pkw Toyota Corolla befuhr die Lengfurter Straße in Richtung Marktheidenfeld. eSein rechter Blinker war vom vorherigen Abbiegevorgang in die Lengfurter Straße noch eingeschaltet. Ein aus der Neugasse kommender Fahrer eines Opel Combo nahm aufgrund des eingeschalteten Blinkers an, dass der Fahrer des Pkw Toyota nach rechts in die Neugasse abbiegen wollte und fuhr deshalb in die Lengfurter Straße ein. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Es wurde niemand verletzt.

Kollision - 200 € Schaden

Marktheidenfeld. Beim Ausfahren aus einem Grundstück in der Danziger Straße übersah am Montag, gegen 10:14 Uhr, ein Autofahrer einen anderen Pkw. Der 82-jährige Fahrer eines Renault Scenic wollte vom Grundstück aus in den fließenden Verkehr einfahren. Dabei übersah er einen Opelfahrer, der zu diesem Zeitpunkt an der gegenüberliegenden Straßenseite anhielt. Beide Fahrzeuge wurden bei der Kollision nur leicht beschädigt.

bak/Polizei Marktheidenfeld