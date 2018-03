Teurer Haarschnitt

Der Mann war mit seinem Mini Cooper auf der Bundesstraße 8 unterwegs und wurde von der Polizei kontrolliert. An seinem Wagen befand sich ein Kurzzeitkennzeichen, welches lediglich für Überführungsfahrten erlaubt ist. Er hatte am Freitag sein Auto gekauft und nach Marktheidenfeld überführt. Auf die Frage der Polizisten, warum er mit dem Kurzzeitkennzeichen nun unterwegs sei, antwortete er, dass er zum Haare schneiden zu einem Bekannten fahren wollte. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und Anzeige erstattet.

Durch Schneewehe ins Schleudern geraten - niemand verletzt

Kreuzwertheim, Lkr. Main-Spessart

Durch eine Schneewehe kam es zu einem Unfall mit 3750 € Schaden. Die 37-jährige Fahrerin eines Ford Fiesta befuhr am Sonntag, gegen 17:40 Uhr, die Staatsstraße 2315 von Kreuzwertheim in Richtung Marktheidenfeld. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit wurde sie in eine Schneewehe gedrückt, wodurch sie ins Schleudern geriet. Durch den Aufprall wurden ein Verkehrszeichen sowie ein Leitpfosten beschädigt. Das Auto musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Verstoß gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz

Erlenbach, Lkr. Main-Spessart

Weil er sein Auto nicht umgemeldet hat, muss ein polnischer Staatsbürger nun mit einer Anzeige wegen Verstoß gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz rechnen. Der Mann wohnt bereits seit Mai 2017 in Deutschland, ist regelmäßig mit seinem Auto hier unterwegs und hat es aber bis heute nicht umgemeldet.

Musikanlage aus Jugendraum entwendet

Kreuzwertheim, OT Röttbach, Lkr. Main-Spessart

In der Nacht zum Sonntag machten sich unbekannte Täter im Jugendraum im Felderweg zu schaffen. Nach gewaltsamem Eindringen in den Jugendraum wurde die Musik-Kompaktanlage „Auna“ ohne Boxen im Wert von 50 € gestohlen. Des Weiteren wurden die Vorhängeschlösser eines daneben befindlichen Lagerraums mittels Bolzenschneider durchgezwickt. Ob hier etwas entwendet wurde, muss noch geklärt werden. Der angerichtete Gesamtsachschaden beträgt 200 €. Wer hat sachdienliche Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Unfall beim Rückwärtsausparken

Kreuzwertheim, Lkr. Main-Spessart

Zu einem Zusammenstoß zweier Autos kam es am Sonntag, gegen 14:05 Uhr, in der Straße „An der Steige“. Der Fahrer eines Kias parkte rückwärts aus seiner Parklücke aus und übersah einen auf der Kreuzstraße fahrenden VW-Passat-Fahrer. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 700 €. Niemand verletzt.

Spiegelberührung - 350 € Sachschaden

Marktheidenfeld, OT Altfeld, Lkr. Main-Spessart

Zu einer Spiegelberührung zweier Autos kam es am Sonntag, um 09:55 Uhr, auf der Kreisstraße MSP 31. Der Fahrer eines roten Renault Clio fuhr von Altfeld in Richtung Triefenstein, als ihm ein anderes Auto entgegen kam. Dabei kam es zur Berührung beider linker Außenspiegel. Der Renaultfahrer hielt sofort an, während der unbekannte Autofahrer weiterfuhr. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Rechter Außenspiegel abgefahren

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart

In der Zeit von Freitag, 22:30 Uhr, bis Samstag, 14:00 Uhr, wurde im Lohgraben ein geparkter silberfarbener Skoda Fabia beschädigt. Ein unbekannter Fahrzeugführer hatte den rechten Außenspiegel des auf einem Parkplatz abgestellten Skodas abgefahren. Es konnte blauer Farbabrieb als Hinweis auf das Verursacherfahrzeug fotografisch gesichert werden. Der Sachschaden beläuft sich auf 750 €. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Polizei Marktheidenfeld