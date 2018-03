Ungewöhnlicher Disput zwischen Autofahrerin und Fußgänger - wer hat etwas mitbekommen?

Die 31-jährige Autofahrerin fuhr in Richtung Marktplatz, als ihr ein unbekannter Fußgänger entgegenkam und sich zunächst absichtlich mitten vor ihrem Pkw postierte. Dann begab er sich seitlich neben den Wagen streckte seinen rechten Ellenbogen plötzlich und unerwartet so nach außen, dass die Frau diesen zwangsweise beim Vorbeifahren mit dem rechten Außenspiegel touchieren musste. Hierbei klappte der Spiegel ein, ohne beschädigt zu sein. Der offensichtlich unverletzte Mann ging dann nach einem kurzen Streitgespräch weiter in Richtung Würzburger Straße.

Beschreibung des Mannes: Etwa 50 Jahre alt, Brille, grauer Dreitagebart, schmale Statur, etwa 175 cm groß.

Wer hat den Vorfall beobachtet? Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

mkl/Polizei Marktheidenfeld