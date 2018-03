Kleiner Hase, großer Schaden

Das Tier kollidierte zwischen Schollbrunn und Rohrbrunn mit dem Auto, wodurch die Fahrzeugfront erheblich beschädigt wurde.

Verstoß gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz

Hafenlohr, Lkr. Main-Spessart

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde gestern, gegen 11.30 Uhr, der 41-jährige Fahrer eines polnischen Kastenwagens in der Hauptstraße angehalten. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass er im gewerblichen Güterverkehr unterwegs war. Dafür waren die erforderlichen Genehmigungen nicht vorhanden. Darüber hinaus fällt auf Grund der ausschließlichen Nutzung in Deutschland auch die deutsche Kfz-Steuer an. Deshalb wird er u.a. wegen Verstoßes gegen die Abgabenordnung zur Anzeige gebracht.

Fuchs verursacht erheblichen Schaden

Triefenstein, Lkr. Main-Spessart

Ein Schaden von 1500 € verursachte ein Fuchs an einem Audi A 3. Der Autofahrer fuhr am Sonntag, kurz nach 19:00 Uhr, von Lengfurt kommend in Richtung Marktheidenfeld, als ihm auf der Staatsstraße 2299 ein Fuchs in den Wagen lief. Das Tier flüchtet erheblich verletzt und der zuständige Jagdpächter wurde verständigt. Am Audi wurden die vordere Stoßstange und die Plastikverkleidung vom Kühler abgerissen, außerdem lief der Kühler aus.

Fahrt unter Drogeneinfluss

Kreuzwertheim, Lkr. Main-Spessart

Unter Drogeneinfluss war in der Nacht zum Montag ein 19-jähriger Autofahrer in der Brückenstraße unterwegs. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle gegen 00:15 Uhr wurde der Wagen angehalten und kontrolliert. Dabei stellten die Polizisten bei dem Fahrer drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Nachdem auch wegen ein Drogenvortest positiv ausfiel, wurde die Weiterfahrt für 24 Stunden unterbunden. Eine Anzeige wegen Fahren unter Drogeneinfluss folgt.

Polizei Marktheidenfeld