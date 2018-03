Zum zweiten Mal auto in Rothenfels zerkratzt

Schon in der Nacht von Rosenmontag auf Faschingsdienstag zerkratzte ein unbekannter Täter - wie auch jetzt - die rechte Fahrzeugseite. Der Schaden wird auf 500 € beziffert. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Diebstahl aus einer Hütte und Lehmofen beschädigt

Kreuzwertheim, Lkr. Main-Spessart In einer Naturhütte im sogenannten „Himmelreich“ machte sich in der Zeit vom 03.02. bis 25.02.18 ein Unbekannter zu schaffen. Bei der Hütte handelt es sich um eine aus Naturmaterialien selbstgebaute Hütte. Diese steht auf dem Freizeitplatz Bachwiesen und ist für jedermann zugänglich. Ein unbekannter Täter hebelte eine darin befindliche Werkzeugkiste auf und entwendete daraus ein Beil. Außerdem beschädigte er mit Gartenschaufel und Schürhaken den selbstgebauten Lehmofen. Die Sachbeschädigungen werden mit 100 € und der Wert des Beils mit 50 € angegeben. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

dc/Meldungen der Polizei Marktheidenfeld