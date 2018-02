Frau entsorgt Müll im Gebüsch

Am Donnerstag, zwischen 20:00 und 21:00 Uhr, wurde Müll im Landwehrgraben entsorgt. Ein Zeuge konnte beobachten, wie zwei Plastiktüten mit Müll von einer 24-jährigen Frau in ein Gebüsch geschmissen wurden. Die Frau wurde durch die Polizei ermittelt. Eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz wird folgen.

Auffahrunfall ohne Verletzte

Kreuzwertheim. Zu einem Auffahrunfall kam es am Montag, gegen 17:20 Uhr, in der Lengfurter Straße. Ein Autofahrer wollte von der Lengfurter Straße nach rechts in die Staatsstraße 2315 abbiegen. Er fuhr an und musste verkehrsbedingt noch einmal abbremsen. Diese Situation erkannte der nachfolgende Fahrer eines Kraftomnibusses zu spät und fuhr auf. Der entstandene Schaden beträgt 3000 €.

bak/Polizei Marktheidenfeld