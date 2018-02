Sattelzug-Fahrer drängt Kia auf der B8 in die Leitplanke und flüchtet

Ein in Fahrtrichtung Marktheidenfeld fahrender Pkw KIA musste im Bereich einer Rechtskurve dem entgegenkommenden Sattelzug ausweichen, weil dieser teilweise auf die Gegenfahrbahn kam. Hierbei touchierte der Pkw-Fahrer mit seiner rechten Fahrzeugseite die dort befindliche Leitplanke. Der Sattelzugfahrer, der durch sein Fahrverhalten einen Fremdschaden von 8000.- EUR verursachte, entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Zwei Wildunfälle im Dienstbereich

Im Dienstbereich der PI Marktheidenfeld ereigneten sich am Wochenende zwei Wildunfälle, die jeweils durch ein die Fahrbahn kreuzendes Reh verursacht wurden. Hierbei entstand an den beteiligten Fahrzeugen ein Gesamtschaden von 2000.- EUR.

Pkw zerkratzt

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart – Ein am 23.02.2018 zwischen 07.45 h und 14.15 h am Lohgrabenparkplatz abgestellter Pkw wurde von einem bislang Unbekannten im vorderen rechten Bereich zerkratzt. Der hierbei entstandene Sachschaden beträgt ca. 1000.- EUR.

Geldbörse aus Hosentasche entwendet

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart – Ein unbekannter Täter entwendete am 24.02.2018 gegen 01.00 h in einer Marktheidenfelder Diskothek den Geldbeutel aus der hinteren Gesäßtasche eines 23-jährigen Gastes. Im Geldbeutel befanden sich neben einem geringen Bargeldbetrag die Ausweispapiere des Geschädigten.

Betrunken mit E-Bike unterwegs

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart – Ohne Fremdbeteiligung kippte am 24.02.2018 gegen 15.30 ein offensichtlich betrunkener E-Bikefahrer an der Kreuzung Baumhofstraße/Äußerer Ring von seinem Gefährt. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten daraufhin bei dem 57-jährigen Zweiradfahrer eine Atemalkohlkonzentration von 2,06 Promille fest. Bei dem Mann wurde eine Blutentnahme durchgeführt und sein Zweirad zur Unterbindung der Weiterfahrt sichergestellt.

Alle Reifen abmontiert

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart – Sichtlich überrascht war am 25.02.2018 gegen 04.30 h ein BMW-Fahrer, als er feststellen musste, dass ein Unbekannter alle vier an seinem Pkw montierten Winterreifen samt dazugehörigen Fahrzeugfelgen entwendet hatte. Das Fahrzeug parkte zur Tatzeit (23.02.18, 22.20 h bis 25.02.18, 03.00 h) am Parkplatz Lohgraben und war vom Täter auf vier Pflastersteinen aufgebockt worden. Die entwendeten Reifen haben einen Wert von ca. 2000.- EUR.

