Die Gartenlaube befand sich auf dem Grundstück eines Anwesens in der Ludwigstraße und stand bei Eintreffen der Polizeistreife bereits im Vollbrand und griff auf die angrenzende Garage sowie eine Pergola über. Durch die Freiwillige Feuerwehr konnte das Feuer nach einigen Minuten abgelöscht werden. Personen wurden nicht verletzt und das angrenzende Wohnhaus erlitt keinen Schaden. Am Nachbaranwesen wurden ein Gartenzaun und einige Pflanzen beschädigt. Anhand der Spurenlage bzw. der Ausbreitung des Feuers wurde durch die Feuerwehr als Brandursache die etwa zwei Stunden zuvor in eine Mülltonne eingefüllte Asche eines Holzofens vermutet. Die Mülltonne stand in dem Gartenhaus.

Auto zerkratzt

Triefenstein/Trennfeld. Durch zerkratzen beider Türen der Beifahrerseite richtete ein unbekannter Täter an einem Auto einen Schaden von etwa 1000 € an. Der schwarze Seat Ibiza stand am Montag tagsüber vor einem Kindergarten in der Ulrich-Herold-Straße. Nach Spurenlage (ziemlich tief verlaufend) könnten die Kratzer von einem Kind verursacht worden sein. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Geparktes Auto beschädigt beim Rückwärtsfahren - niemand verletzt

Esselbach-Kredenbach. Beim Rückwärtsfahren in der Spessartstraße beschädigte ein Lkw-Fahrer ein geparktes Auto. Der Mann rangierte am Donnerstag, kurz vor 08:00 Uhr, und stieß gegen das Heck eines stehenden Audis. Der entstandene Schaden beträgt 1500 €.

bak/Polizei Marktheidenfeld