Von der Fahrbahn abgekommen - 2000  Schaden

Nach ihren Angaben kam ihr ein Fahrzeug entgegen, durch welches sie geblendet wurde. Dadurch erschrak die Frau so sehr, dass sie aufs rechte Bankett geriet und einen Leitpfosten überfuhr. Sie wurde nicht verletzt. Am Auto wurde lediglich die Frontstoßstange beschädigt.

Geringe Menge Betäubungsmittel

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart Eine geringe Menge Betäubungsmittel hatten am Donnerstag, gegen 22:30 Uhr, zwei junge Männer bei sich. Die beiden 28- und 22-Jährigen befanden sich im Äußeren Ring, als sie einen Streifenwagen sahen. Beim Anblick der Polizei warf der Ältere einen Joint zu Boden. Dieser wurde sichergestellt. Die weitere Durchsuchung der Personen verlief negativ. Eine Anzeige wird folgen.

Jugendliche zünden Böller

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart Am Donnerstagnachmittag zündeten Jugendliche Böller An der Hafnergrube. Wie eine Bewohnerin beobachten konnte, trugen zwei Jugendliche in der Straße Zeitungen aus. An einem Anwesen zündeten die Beiden Böller und warfen diese teilweise in die Einfahrt. Als sie angesprochen wurden, antworteten sie patzig und entfernten sich in Richtung Eichholzstraße. Durch eine Polizeistreife wurden sie kurze Zeit darauf in der Straße „An der Köhlerei“ angetroffen und identifiziert. In der Einfahrt wurden abgebrannte Böllerreste vorgefunden und ein nicht gezündeter Böller sichergestellt. Eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz wird folgen.

dc/Meldungen der Polizei Marktheidenfeld