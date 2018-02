Parkrempler in Marktheidenfeld

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart 3000 € Gesamtsachschaden entstanden bei einem Parkrempler in der Friedenstraße am Mittwoch. Gegen 08:00 Uhr musste eine Autofahrerin auf einem Parkplatz gegenüber des alten Festplatzes rangieren. Dabei blieb sie links an dem Fahrzeugheck eines geparkten Skoda Octavia hängen. Die Polizei Marktheidenfeld informierte die Halterin des Skodas telefonisch.

Beleidigung

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart Am Mittwoch, gegen 09:20 Uhr, wurde ein Verkehrsüberwacher bei seiner Tätigkeit in der Mitteltorstraße durch einen vorbeifahrenden Autofahrer verbal beleidigt. Der Täter konnte ermittelt werden.

dc/Meldungen der Polizei Marktheidenfeld