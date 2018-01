Beschädigungen an Vereinsheim

Eine Regenablaufrinne und drei Fensterrollläden wurden vermutlich mit einem spitzen Gegenstand verdellt. Außerdem weist der Fassadenputz an zwei Rollokästen Risse auf. Wer hat in diesem Zusammenhang sachdienliche Beobachtungen gemacht?

Nötigung im Straßenverkehr - Zeugen gesucht

Kreuzwertheim, OT Unterwittwach

Zu einer Nötigung im Straßenverkehr kam es am Dienstag, gegen 09:30 Uhr, auf der Staatsstraße 2315 zwischen Kreuzwertheim und Unterwittbach. Ein Fahrschulauto wurde durch einen aggressiven BMW-Fahrer bedrängt. Dieser fuhr extrem dicht auf, gestikulierte wild mit den Händen, hupte und überholte schließlich auf in einem unübersichtliche Kurvenbereich im Waldgebiet. Die Polizei Marktheidenfeld sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.

Diebstahl von Kennzeichen

Marktheidenfeld

Beide Kennzeichen eines in der Georg-Mayr-Straße abgestellten roten Opel Kadetts wurden in der Zeit von Samstag bis Montag entwendet. Aufgrund einer Reifenpanne wurde der Wagen dort abgestellt. Der Sachschaden beträgt 50 €.

Sachdienliche Hinweise zu allen drei Vorfällen bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

vd/Polizei Marktheidenfeld