In Marktheidenfeld erwischt: 26-Tonner-Fahrer seit Oktober ohne gültige Fahrerlaubnis

Hierbei stellte sich heraus, dass der 33-jährige Lkw-Fahrer seit dem 18.10.17 nicht mehr im Besitz der für diesen Lkw erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde daher unterbunden und über die Firma ein Ersatzfahrer organisiert. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnten dem 33-Jährigen eine Vielzahl von Fahrten ohne gültige Fahrerlaubnis seit dem 18.10.17 nachgewiesen werden.

Im Kreisverkehr gegen Böschung – zwei Personen leicht verletzt

Erlenbach.

Am Samstag, 08.20 Uhr, befuhr eine 49-jährige Frau mit ihrem Pkw, Chevrolet Spark, die Kreisstraße MSP 41 (Umgehung Erlenbach) in Richtung Würzburg. Bei der Einfahrt in den Kreisverkehr rutschte ihr Pkw und prallte mit der Frontseite gegen die Böschung des Kreisverkehrs.

Hierbei wurde auch ein Verkehrszeichen überfahren. Durch den Aufprall wurden sowohl die Fahrzeugführerin als auch ihr gleichaltriger Beifahrer leicht verletzt. Die Frau wurde in eine Würzburger Krankenhaus verbracht. Der Schaden am Pkw, welcher abgeschleppt werden musste, wurde auf 4000 Euro geschätzt.

Beim Rangieren Verteilerkasten gestreift

Erlenbach, Lkr. Main-Spessart

Eine 88-jährige Pkw-Fahrerin streifte am Samstag, 11.45 Uhr, beim Rangieren aus ihrer Einfahrt einen auf dem Gehweg stehenden Stromverteilerkasten. Der Verteilerkasten wurde nur gering beschädigt, der am Pkw entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro.

mkl/Polizei Marktheidenfeld