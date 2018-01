Esselbach: Computer und Werkzeuge aus Containern gestohlen

Die Täter hebelten die Türen von mehreren Werkstatt- und Bürocontainern auf einem Firmengelände im Industriegebiet Am Bärnroth auf. Sie ließen Computer, Hochdruckreiniger sowie diverses Werkzeug im Wert von 5000 Euro mitgehen. In einem Container befand sich ein 400-Liter-Dieseltank. Aus diesem zapften die Täter etwa 250 Liter ab. Außerdem wurden die Radschrauben am hinteren rechten Reifen eines auf dem Gelände stehenden Lkws gelockert. Dies bemerkte der Fahrer bei einer Fahrt am Morgen und musste in eine Werkstatt fahren. Die Felge wurde stark beschädigt. Der angerichtete Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 2000 Euro.

Auffahrunfall

Marktheidenfeld. An der Einmündung der Verbindung Hafenlohr-Altfeld kam es am Mittwoch, um 13:30 Uhr, zu einem Auffahrunfall mit 3500 € Sachschaden. Die Fahrerin eines Fords hielt verkehrsbedingt an der Einmündung an, um den dortigen vorfahrtsberechtigten Querverkehr vorbeifahren zu lassen. Diese Situation erkannte der nachfolgende Fahrer eines VW Passats zu spät und fuhr aus Unachtsamkeit auf. Verletzt wurde niemand.

Dieseldiebstahl aus Lkw

Marktheidenfeld. 600 Liter Dieselkraftstoff im Wert von 700 € wurden in der Zeit von Freitag mit Mittwochmorgen aus einem Lkw abgezapft. Der Firmen-Lkw stand vollgetankt auf einem frei zugänglichen Ladebereich einer Firma am Dillberg. Bei Fahrtantritt stellte der Kraftfahrer fest, dass die verschlossenen Tankdeckel aufgewuchtet und die gefüllten Dieselkraftstofftanks geleert worden waren. Der angerichtete Sachschaden wird mit 100 € angegeben.

Hinweise an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld: Tel. 09391/9841-0

fka/Quelle: Polizei Marktheidenfeld