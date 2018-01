Rauschgift aufgefunden

Bei einer Tankstelle in der Triefensteiner Straße wurde ein 30-jähriger Mann von einer Polizeistreife kontrolliert. Dabei gab der Mann auf Nachfrage das mitgeführte Haschisch heraus, welches sichergestellt wurde. Eine weitere Durchsuchung der Person verlief negativ. Der Mann muss nun mit einer Anzeige wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz rechnen.

Rollerfahrer verletzt bei Sturz

Marktheidenfeld

Ein verletzter Rollerfahrer und 4100 € Sachschaden sind die Bilanz einer Vorfahrtsmissachtung am Dienstag, um 07:15 Uhr. Die 67-jährige Fahrerin eines Renault Megane befuhr die Ulrich-Willer-Straße stadteinwärts aus Richtung Dillberg kommend. An der Kreuzung Südring musste sie verkehrsbedingt anhalten, wollte diesen aber in gerader Richtung überqueren. Als sie wieder anfuhr, übersah sie einen von links aus Richtung Lengfurt kommenden 61-jährigen Rollerfahrer. Dieser konnte nicht mehr ausweichen und prallte in die linke Fahrzeugseite des Pkws. Bei dem Sturz zog er sich Prellungen und Abschürfungen zu. Der Verletzte wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Lohr eingeliefert. An dem Kleinkraftrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Das Auto blieb fahrbereit. Ausgelaufenes Motorenöl wurde auf der Fahrbahn abgestreut.

vd/Polizei Marktheidenfeld