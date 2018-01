Hund zwickt Frau in den Arm

Die Frau lief gegen 11:15 Uhr die Straße hinunter, als ihr eine Frau mit einem Schäferhundmischling an der Leine entgegenkam. Als sie auf gleicher Höhe waren, sprang der Hund unvermittelt an der Geschädigte hoch und zwickte ihr in den Arm. Anschließend lief die Hundeführerin weiter, ohne sich zu entschuldigen. Die Geschädigte lief der Hundehalterin nach und sah, wie sie in ein Anwesen in der Untertorstraße ging. Dann meldete die Frau den Vorfall bei der Polizei. Die Hundehalterin konnte ermittelt werden und gab an, von dem Vorfall erschrocken gewesen zu sein. Sie hätte ihren Hund schon seit einigen Jahren und bisher sei noch nichts vorgefallen.

Drei Radkappen beschädigt

Birkenfeld

In der Nacht zum Sonntag wurden drei Radkappen eines silbergrauen Renault Twingo gewaltsam heruntergerissen und dadurch beschädigt. Der Wagen stand geparkt vor der Festhalle. Der Schaden beläuft sich auf etwa 50 €. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

vd/Polizeiinspektion Marktheidenfeld