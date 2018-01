Traktor blockiert Auto

Kurzerhand stellte er am Samstagabend auf seinem landwirtschaftlichen Anwesen einen größeren Traktor quer in die Ausfahrt. Somit verhinderte er, dass ein Autofahrer, der sich auf dem Hof aufgehalten hatte, wegfahren konnte.

Der Landwirt verschwand danach samt Fahrzeugschlüssel und weigerte sich später trotz Kontaktaufnahme durch die Polizei, den unverzüglich Schlepper wegzufahren. Der Autofahrer ist nun gezwungen zu warten, bis der Landwirt zurückkommt und den Weg wieder frei macht. Eine Abschleppung konnte die Polizei nicht anordnen, weil es sich um Privatgrund gehandelt hat. Gegen den Landwirt ermittelt die Polizei aber wegen Nötigung.

Beide Kennzeichen eines Autos gestohlen

Birkenfeld, OT Billingshausen

Beide Kennzeichen eines blauen Ford Escort wurden in der Nacht zum Sonntag gestohlen. Der zugelassene Wagen stand auf einem Grundstück in der Untertorstraße. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Katz und Hund auf Abwegen

Marktheidenfeld/Triefenstein

Viel Glück hatte am Sonntagabend ein kleiner Hund bei der Kollision mit einem Auto. Der kleine Racker war von zu Hause ausgebüxt. Gegen 20.40 Uhr lief er auf der Bundesstraße 8, kurz vor der Abzweigung zum Dillberg, in ein Auto. Die Fahrerin eines Mercedes versuchte sich noch zu bremsen, erfasste das Tier dennoch. Die Besitzerin des Hundes kam kurz darauf zur Unfallstelle und suchte anschließend mit Polizisten nach dem Vierbeiner. Etwa eine halbe Stunde später tauchte er zuhause wieder auf. Die leichten Verletzungen wurden er von einem Tierarzt versorgt. Am Auto entstand ein Sachschaden von gut 300 €.

Gegen 22:00 Uhr krachte schließlich ein 20-jähriger Autofahrer auf der Strecke zwischen Marktheidenfeld und Lengfurt an ein Verkehrszeichen. Kurz vor einem am Main gelegenen Parkplatz sprang eine Katze vors Auto. Als der junge Mann dem Tier auswich, streifte er mit der linken Fahrzeugseite ein Verkehrsschild. Die Katze lief weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Höhe des Sachschadens wird auf rund 2000 € geschätzt.

Polizei Marktheidenfeld