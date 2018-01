Wilde Fahrt endet für Betrunkenen in Böschung

Ein 39-jähriger BMW-Fahrer Mann befuhr die Kreisstraße MSP 35 und geriet in einer langgezogenen übersichtlichen Linkskurve zunächst nach rechts aufs Bankett. Nach etwa 100 Meter Fahrstrecke im abschüssigen rechten Straßenbegleitgrün kam der Wagen zurück auf die Straße und anschließend wieder nach links von dieser ab. Dort prallte der BMW mit dem linken Vorderrad in einen sandsteingemauerten Wasserdurchlass, schleuderte dann noch etwa 20 Meter weiter, streifte einen Obstbaum und kam neben einem Feldweg an einer Böschung zum Stehen. Der leichtverletzte Fahrer wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus Wertheim gebracht. Der totalbeschädigte BMW musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf 9000 €.





Auto zerkratzt

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart

1500 € Schaden richtete ein unbekannter Täter an einem geparkten roten Mazda MX 5 an. Es wurde der Kofferraumdeckel des am Dienstag, von 07:30 bis 16:30 Uhr, in der Hans-Wilhelm-Renkhoff-Straße geparkten Wagens zerkratzt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.





Einkaufswagen beschädigt Auto

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart

Am Mittwoch, gegen 10:45 Uhr, machte sich ein Einkaufswagen selbständig und beschädigte einen geparkten weißen Audi. Auf dem leicht abschüssigen Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Luitpoldstraße rollte ein Einkaufswagen davon und stieß gegen den rechten vorderen Kotflügel eines Audis. Dadurch entstand ein Schaden in Höhe von 1500 €.





Mountainbike gestohlen

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart

Ein hellgraues Mountainbike der Marke Kalkhoff im Wert von 150 € wurde in der Nacht zum Dienstag gestohlen. Das Fahrrad wurde aus einem Nebenraum einer Garage eines Anwesens in der Friedenstraße entwendet. Die Tür zu dem Raum war geschlossen, aber nicht verschlossen. Auch das Rad war nicht durch ein separates Schloss gesichert. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.



kick/Polizei Marktheidenfeld