Laster fährt rücksichtslos durchs Grüne

Auf der Bergabfahrt nach Eichenfürst kam er aus bisher ungeklärten Gründen nach rechts ins Straßenbankett. Anschließend steuerte er ruckartig über die Gegenfahrspur in das Straßenbegleitgrün, fuhr dort den Hang etwa zwei Meter hoch und etwa 50 Meter weiter bis er wieder auf seine Fahrspur gelangte. Dabei wurden zwei Leitpfosten, zwei Straßenborde und der Grünhang beschädigt. Dieser Schaden wird auf 1000 € geschätzt. Der Lastwagen verlor dabei Teile seines linken Fahrzeugeinstiegs. Anhand dieser Teile konnte ein Mercedes identifiziert werden. Außerdem konnte über eine Werkstatt ermittelt werden, dass es sich um einen Actross Klassik (1.Baureihe) handelt muss. Der Schaden an dem Fahrzeug wurde auf etwa 2500 € geschätzt. Wer hat in diesem Zusammenhang sachdienliche Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Drei Wildunfälle mit Opelfahrern- Gesamtschaden 5000 €

Rothenfels, Karbach, Hafenlohr, Lkr. Main-Spessart

Zwei Rehe und ein Hase mussten am Montag und Dienstag bei der Kollision mit Autos der Marke Opel ihr Leben lassen.

Ein Hase lief am Montagabend am Beginn der Abbiegespur zur neuen Mainbrücke in einen von Altfeld kommenden Opel Corsa und blieb tot am Straßenrand liegen. Schaden 1500 €.

Am Dienstag, gegen 05:10 Uhr, lief ein Reh kurz nach der Staustufe Rothenfels in einen Opel Astra. Schaden 1500 €. Zeitgleich wurde kurz nach Zimmern in Richtung Marktheidenfeld ein Rehkitz von einem Opel Signum erfasst. Schaden 2000 €. Beide Tiere lagen anschließend tot im rechten Straßengraben.

Personen kamen nicht zu Schaden. Es wurden die jeweils die zuständigen Jagdpächter informiert.



Fahren ohne Fahrerlaubnis

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart

Ohne Fahrerlaubnis war am Montag, kurz vor 16:00 Uhr, ein 34-jähriger Mann am Dillberg unterwegs. Mit Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde der Peugeot 107 angehalten. Dabei stellte sich heraus, dass der Fahrer zum wiederholten Male ohne Fahrerlaubnis unterwegs ist. Im Auto befand sich eine weitere Person, die im Besitz eines Führerscheins ist und so berechtigt gewesen wäre, das Auto zu fahren. So hätte der Mann leicht eine polizeiliche Anzeige vermeiden können.



Geparktes Auto beschädigt

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart

Einen Schaden von 2000 € richtete ein unbekannter Fahrzeugführer an einem auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Udo-Lermann-Straße abgestellten schwarzen Skoda Octavia an. Der Wagen befand sich am Montag von 17:15 bis 17:38 Uhr dort. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken wurden Dellen und Kratzer an der rechten vorderen Tür verursacht. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.



Straßenlaterne umgefahren

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart

Am Montag, gegen 08:40 Uhr, wurde eine Straßenlaterne beschädigt. Der Fahrer eines Sattelzugs fuhr beim Wenden im Nordring gegen eine Straßenlaterne und knickte diese um. Der Gesamtsachschaden beträgt rund 3050 €.



Auffahrunfall

Karbach, Lkr. Main-Spessart

Zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Autos und einem Gesamtsachschaden von 9500 € kam es am Montag, gegen 07:45 Uhr, auf der Staatsstraße 2299. Aufgrund eines Unfalls staute sich der Verkehr aus Richtung Birkenfeld kommend. Dies bemerkte eine Autofahrer zu spät und auf einen Mercedes auf. Dieser wurde durch den Aufprall auf ein weiteres Fahrzeug geschoben. Verletzt wurde niemand.



Ausweichmanöver endet im Straßengraben

Karbach, Lkr. Main-Spessart

Durch ein Ausweichmanöver landete am Montagmorgen, gegen 06:40 Uhr, eine Autofahrerin im Straßengraben. Der Fahrer eines VW Golfs befuhr die Kreisstraße MSP 45 von Marktheidenfeld in Richtung Karbach. Die T-Abzweigung in die Staatsstraße 2299 kam für ihn derart überraschend, dass er unter Missachtung der Vorfahrt beim Rechtsabbiegen auf die Gegenfahrspur geriet. Dort kam ihm eine BMW-Fahrerin entgegen. Sie erkannte das Fehlverhalten des Golffahrers und konnte noch rechtzeitig nach rechts in den Straßengraben ausweichen. Dabei überfuhr sie einen Leitpfosten, der sich im Unterboden ihres BMWs verkantete. Der Wagen musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Schaden wird auf 300 € geschätzt. Verletzt wurde niemand.



Vorfahrt missachtet

Marktheidenfeld, OT Altfeld, Lkr. Main-Spessart

Zu einer Vorfahrtsmissachtung mit 2500 € Sachschaden kam es am Montag, gegen 06:40. Der Fahrer eines BMWs kam von der Autobahn und wollte nach links auf die Bundesstraße in Richtung Marktheidenfeld abbiegen. Hierbei übersah er den von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Fahrer eines Audis. Dieser befand sich bereits im Abbiegevorgang auf die Autobahn. Es wurde niemand verletzt.



kick/Polizei Marktheidenfeld