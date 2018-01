Corsa macht sich selbständig - Totalschaden

Eine 38jährige Frau hatte den Pkw dort am Freitag, gegen 07:10 Uhr, im Gefällebereich abgestellt und ihr Fahrzeug verlassen. Aus bisher unbekannter Ursache rollte der Pkw an und prallte gegen die Mauer eines Wohnhauses. Der Schaden hier wird auf ca. 500,- € geschätzt.Marktheidenfeld, LKrs. Main-SpessartEin 34jähriger Tankzugfahrer kam am Freitag, gegen 10:20 Uhr, auf der Staatstraße zwischen Marktheidenfeld und Hafenlohr nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen zwei Leitplankenfelder. Verletzt wurde niemand. Der Gesamtschaden beträgt ca. 2.000,- €.Unterwittbach, LKrs. Main-SpessartAm Freitag, gegen 13:25 Uhr, wollte der 39jährige Fahrer eines Audi den Mercedes einer 57jährigen Frau zwischen Altfeld und Unterwittbach überholen. Zur selben Zeit bog ein 24jähriger Opel-Fahrer von Unterwittbach kommend nach rechts in Richtung Altfeld auf die Staatsstraße ein und übersah den überholenden Audi-Fahrer. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden versuchte dieser nach rechts auszuweichen. Hierbei prallte der Audi gegen den Mercedes. Zu einem Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Opel kam es glücklicherweise nicht. Verletzt wurde keiner der Beteiligten. Der Schaden wird auf ca. 20.000,- € geschätzt.Erlenbach, LKrs. Main-SpessartEine 44jährige Fahrerin eines Mazda, kam am Freitag gegen 13:30 Uhr, zwischen der Tiefenthaler Höhe und Erlenbach aus Unachtsamkeit von der Fahrbahn ab und beschädigte hierbei die Leitplanke und zwei Leitpfosten. Verletzt wurde sie nicht. An ihrem Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 3.000,- €. Der Schaden an der Leitplanke bzw. Leitpfosten beträgt ca. 500,- €.Roden, Lkrs. Main-SpessartEin in der Hauptstraße in Roden abgestellten Traktor übersah offenbar, der 82jährige Fahrer eines Toyota am Freitag gegen 16:50 Uhr. Der Toyota prallt mit dem Frontbereich gegen das Heck des Traktor und schob diesen noch gegen eine Hausmauer. Der Pkw-Fahrer sowie seine 77jährige Beifahrerin wurden hierbei leicht verletzt und vom BRK ins Krankenhaus nach Lohr zur weiteren Untersuchung verbracht. Der Gesamtschaden beträgt ca. 7.000,- €.mkl/Polizei Marktheidenfeld