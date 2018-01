Auto macht sich in Karbach selbständig

Berührung im Begegnungsverkehr - Zeugen gesucht!

Der Fahrer eines Mercedes ML 350 CDI sicherte beim Aussteigen sein Auto nicht ordnungsgemäß, sodass es etwa 30 Meter rollte und gegen einen Stromzähler stieß. Verletzt wurde niemand.

Karbach, Lkr. Main-Spessart. Zu einer Berührung der Außenspiegel zweier Lastwagen kam es am Mittwoch, gegen 13:45 Uhr auf der Staatsstraße 2299. Der Fahrer eines Lastwagens befuhr die Staatsstraße in Richtung Karbach. Kurz vor der Abzweigung nach rechts Richtung Marktheidenfeld kam ihm ein unbekannter weißer 12-t-Lkw der Marke MAN entgegen. Dieser fuhr recht mittig der Straße, sodass sich die beiden linken Außenspiegel der Fahrzeuge berührten. Der unbekannte Lkw-Fahrer fuhr ohne anzuhalten weiter. Bei dem anderen Lastwagen entstand am Spiegelgehäuse ein Schaden von 700 Euro. Wer hat den Unfall beobachtet? Zeugen mögen sich bitte unter Tel. 09391/9841-0 bei der Polizei Marktheidenfeld melden.



mci/Polizei Marktheidenfeld